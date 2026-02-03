Эксперты о Послании Радия Хабирова: «Республика продолжает развивать экономику и социальную сферу»

Радий Хабиров в своём Послании обозначил стратегический курс на параллельное решение двух ключевых задач. Основным приоритетом остаётся всесторонняя поддержка СВО: участникам спецоперации и их семьям предоставляется масштабная социальная и материальная помощь.

При этом руководитель региона подчеркнул, что проведение СВО не становится поводом для остановки внутреннего развития республики. Власти намерены сохранять высокие темпы реализации социальных программ, инфраструктурных проектов. Такой баланс достигается за счёт эффективного распределения ресурсов и слаженной работы управленческой команды, отмечают эксперты.