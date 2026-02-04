Жителей Башкирии омрачат ненастье и похолодание

Синоптики Башгидрометцентра предупредили о метели, гололедице и сильном похолодании в Башкирии.

Сегодня, 4 февраля, прогнозируется снег, местами сильный, метель. На дорогах вероятны снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ветер южный, переходящий на северо-западный, местами с порывами. Температура ночью опустится до -8, -13°C. Днем -5, -10°C, на северо-западе -15, -20°C.