Жителей Башкирии омрачат ненастье и похолодание

Синоптики Башгидрометцентра предупредили о метели, гололедице и сильном похолодании в Башкирии.
Сегодня, 4 февраля, прогнозируется снег, местами сильный, метель. На дорогах вероятны снежные заносы, снежный накат и гололедица. Ветер южный, переходящий на северо-западный, местами с порывами. Температура ночью опустится до -8, -13°C. Днем -5, -10°C, на северо-западе -15, -20°C.
В четверг, 5 февраля, осадков не ожидается, однако на смену метели придет резкое похолодание. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью столбики термометров упадут до -23, -28°C, местами возможно понижение до -33°C. На юго-востоке республики будет -17, -22°C. Днем температура составит -15, -20°C.