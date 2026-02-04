Сложности на дорогах и обрушение крыши: в Башкирию пришли снегопады

В республике сняли все ограничения на дорогах, которые вводили из-за снегопада. Тем не менее в связи с ухудшением погодных условий в Уфе на участке проспект Октября – ул. Оренбургская оборвался контактный провод и сломался токоприемник.
Из-за этого движение трамваев №1, 5, 10, 18 и троллейбуса №21 временно приостановлено. Из-за сложной метеообстановки на дорогах регионального и муниципального значения спецтехника работает в усиленном режиме.
Возможно, по причине обильного снегопада в селе Кушнаренково минувшей ночью частично обрушилась кровля двухэтажного жилого дома. Жителей эвакуировали, погибших и пострадавших нет. Повреждена газовая труба, газоснабжение оперативно отключили. Специалисты МЧС выясняют причины инцидента.