В Башкирии увеличилась сумма единовременной выплаты усыновителям

С февраля при передаче ребенка на воспитание в семью единовременное пособие выплачивается в повышенном размере. Отделение Соцфонда России по Башкортостану проиндексировало размер выплаты на 5,6%. Теперь она составляет порядка 32 тысяч рублей.

Размер пособия увеличивается в случаях, когда семья взяла на воспитание ребенка с инвалидностью, ребенка старше 7 лет или двух и более детей, которые приходятся друг другу братьями и сестрами – тогда оно достигнет почти 250 тысяч рублей. По всем вопросам можно обратиться, набрав номер единого контакт-центра Социального фонда России по Республике Башкортостан: 8-800-100-00-01.