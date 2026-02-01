Индексация выплат и ограничения ипотеки: что изменится для россиян в феврале

Индексация пособий и материнского капитала, дополнительная защита прав граждан при возврате товаров ненадлежащего качества и нововведения, которые коснутся автомобилистов. Об этом и других законах, которые вступают в силу в феврале, – в нашем сюжете.

Увеличение маткапитала

С 1 февраля россиянам на 5,6% проиндексируют порядка 40 различных выплат и пособий, в их числе и маткапитал. Его размер составит почти 729 тысяч рублей на первенца и еще около 235 – на второго ребенка. Если семья ранее не получила сертификат, то при рождении второго чада сумма выплаты составит 963 тысячи рублей.

Индексация выплат

Также вырастут детские пособия. Единовременное – при рождении или усыновлении ребенка – составит 28,5 тысяч рублей. Увеличатся ежемесячная выплата по уходу за ребенком, а также пособие для беременных жен военнослужащих. Проиндексируют и выплаты федеральным льготникам: участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, родителям и вдовам погибших бойцов, гражданам с особыми заслугами перед государством, а также взрослым и детям с инвалидностью.

Ограничение по льготной ипотеке

Меняются условия выдачи семейной ипотеки. С 1 февраля получить льготный кредит под 6% можно будет только один на семью. До сегодняшнего дня право на него было у каждого из супругов. Оформить вторую ипотеку получится после погашения первого кредита и при рождении еще одного ребенка.

Возврат бракованных товаров

С февраля заработали поправки в закон о защите прав потребителей. При возврате некачественного технически сложного товара размер компенсации больше не будет определяться исходя из стоимости нового аналогичного продукта. Теперь покупатель вправе потребовать возмещения разницы между ценой товара по договору и ценой аналогичного по характеристикам изделия – с такими же степенью износа и годом выпуска.

Рост цен продолжается

Цены на новые автомобили продолжат расти. В Россию приедут машины, за которые уплачен новый тариф утильсбора. Машины этого года выпуска, чье производство локализовано в России, тоже вырастут в цене. К ним уже будет применена индексация. Сильное повышение в феврале, как утверждают эксперты, коснется сегмента бюджетных авто – из-за высокой чувствительности к изменению спроса, валютного курса и ставки Центробанка.

Правила маркировки товаров