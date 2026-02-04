Боксёр из Башкирии примет участие в «Вечере бокса» в Москве

Башкирские боксёры готовятся к важным стартам. Артур Субханкулов в ближайшее время примет участие в «Вечере бокса» в Москве. Уфимскому спортсмену предстоит сразиться за пояс чемпиона Азии по версии IBF.

Артур Субханкулов на финишной прямой подготовки к новому, ответственному бою. В Москве 13 февраля пройдёт «Вечер бокса». Соперником башкирского боксёра будет филиппинец Верджил Витор: за свою карьеру он одержал 24 победы и потерпел четыре поражения.

Соперник достаточно дерзкий. Я его посмотрел, он такой резкий. Будет, как я предполагаю, на меня давить. Я думаю, будет работать первым номером. У него плотный удар. Нужно будет очень осторожно начинать бой. Артур Субханкулов, обладатель пояса WBA Continental в лёгком весе

В бою между Артуром и его соперником на кону будет стоять пояс чемпиона Азии по версии IBF. Таким образом, Субханкулов сможет пополнить свою коллекцию ещё одним титулом.

Это впервые после того, как IBF возвращается к нам в Россию после временных санкций, которые мы испытывали. Они не давали проводить на территории нашей страны титульные поединки. Бой Артура будет первым. Мария Карабанова, старший тренер мужской сборной Республики Башкортостан по боксу

У боксёров начался активный сезон. В январе молодёжная команда, составленная из спортсменов в возрасте от 19 до 22 лет, съездила в Тольятти. Теперь взрослая команда готовится к первым отборочным соревнованиям к чемпионату России – чемпионат «Спартака». Они пройдут в Москве с 9 февраля. Башкирская команда отправится в столицу во главе с Данисом Габдрафиковым и Хожиакбаром Мамаюсуповым.

После этого мы отправимся в горы на общефизическую подготовку. Постараемся подключиться к сборной России, проведём спарринг-сессии и потом будем готовиться к «Вечеру бокса», который пройдёт у нас в Уфе. Данис Габдрафиков, обладатель пояса WBA Asia Central в полусреднем весе