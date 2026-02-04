Боксёр из Башкирии примет участие в «Вечере бокса» в Москве

Башкирские боксёры готовятся к важным стартам. Артур Субханкулов в ближайшее время примет участие в «Вечере бокса» в Москве. Уфимскому спортсмену предстоит сразиться за пояс чемпиона Азии по версии IBF.
Артур Субханкулов на финишной прямой подготовки к новому, ответственному бою. В Москве 13 февраля пройдёт «Вечер бокса». Соперником башкирского боксёра будет филиппинец Верджил Витор: за свою карьеру он одержал 24 победы и потерпел четыре поражения.
В бою между Артуром и его соперником на кону будет стоять пояс чемпиона Азии по версии IBF. Таким образом, Субханкулов сможет пополнить свою коллекцию ещё одним титулом.
У боксёров начался активный сезон. В январе молодёжная команда, составленная из спортсменов в возрасте от 19 до 22 лет, съездила в Тольятти. Теперь взрослая команда готовится к первым отборочным соревнованиям к чемпионату России – чемпионат «Спартака». Они пройдут в Москве с 9 февраля. Башкирская команда отправится в столицу во главе с Данисом Габдрафиковым и Хожиакбаром Мамаюсуповым.
Планы на этот год у башкирских боксёров большие. При удачном раскладе в рамках апрельского «Вечера бокса» в Уфе Артур Субханкулов проведёт бой за пояс WBA Gold. Выйдут на ринг и другие представители республики.