В Уфу приехал тренер юношеской сборной России по каратэ

В Уфу приехал мастер спорта международного класса, тренер юношеской сборной России по каратэ в разделе ката Алексей Нуркенов. В течение трёх дней он работал с башкирскими спортсменами над совершенствованием техники в этом разделе. Мы побывали на занятиях старшей группы участников семинара.

Так выглядит работа на износ. Каждое упражнение даётся тяжело даже представителям сборной страны, а здесь собрались представители разных клубов по каратэ из Башкортостана и других регионов России.

Это четвёртый практический семинар тренера юношеской сборной России по каратэ в разделе ката Алексея Нуркенова в Уфе. Специалист даёт ребятам упражнения специальной физической подготовки, которые развивают скорость реакции и координацию.

Для того чтобы только оказаться на подобном мастер-классе, ребята готовы преодолевать километры. Так, Айсель Гасанова из Тольятти прилетела в Уфу вместе с тренером.

А это двукратный победитель первенства республики Илья Никульшин. Сейчас спортсмену 13 лет, но уже в этом году он планирует перейти в другую возрастную категорию, и подобные занятия должны ему в этом помочь.

Встреча-семинар длилась три дня. За это время её посетили около 600 спортсменов. Они тренировались в разных группах: от новичков до членов сборной республики.