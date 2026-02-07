В Уфе состоялось открытие первенства России по фехтованию

В Центре фехтования состоялось открытие главного кадетского старта страны – первенства России по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет. На соревнования съехались спортсмены из 43 регионов Российской Федерации.

Башкирию представят более 70 спортсменов в рапире и шпаге. Этот старт является одним из завершающих перед отбором в сборную команду России на первенство мира и Европы по фехтованию среди кадетов.