В Уфе состоялось открытие первенства России по фехтованию

В Центре фехтования состоялось открытие главного кадетского старта страны – первенства России по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет. На соревнования съехались спортсмены из 43 регионов Российской Федерации.
Башкирию представят более 70 спортсменов в рапире и шпаге. Этот старт является одним из завершающих перед отбором в сборную команду России на первенство мира и Европы по фехтованию среди кадетов.
В первый день турнира на дорожку вышли саблисты. Далее в борьбу за медали вступят шпажисты, а завершатся соревнования поединками на рапирах.