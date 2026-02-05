В Башкирии спасли рыбаков из Ижевска

Сотрудники Кармановской электростанции спасли гостей из Ижевска. Три друга приехали порыбачить на водохранилище, а когда собирались уходить, одному из мужчин стало плохо.

Геннадия Волкова доставили до берега и передали в руки медиков. С переохлаждением его госпитализировали в местную больницу. Сейчас мужчина дома, восстанавливается и благодарит всех, кто пришел ему и его друзьям на помощь в сложных условиях.