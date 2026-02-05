В Уфе задержали вора, который крал и тут же сбывал товары прохожим

В Уфе задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в серии краж из магазинов. Как установили полицейские, он похищал товары, а затем продавал их случайным людям на улице.
По данным МВД по РБ, злоумышленник действовал в торговых залах супермаркета и на автомобильной заправочной станции. Среди похищенного — портативный аккумулятор и другие товары. Общий ущерб составил более 14 тысяч рублей.
Задержанный ранее уже был судим. Он признал вину и объяснил, что воровал, пользуясь моментом, когда за ним не следили, а вырученные деньги тратил на себя. По фактам трех краж возбуждены уголовные дела.