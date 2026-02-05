В Уфимском НИИ глазных болезней появился роботизированный лазерный комплекс

Диагностика и лечение одним аппаратом. У Уфимского научно-исследовательского института глазных болезней появился высокоточный роботизированный лазерный комплекс Navilas – это уникальное оборудование для лечения заболеваний сетчатки глаза. Установка позволяет проводить лечение диабетической ретинопатии и других сосудистых поражений сетчатки.

Среди преимуществ нового комплекса – высокая точность. Лазер управляется автоматикой по цифровой карте глаза. Врач на экране планшета планирует операцию, отмечая цели, а робот затем выполняет поставленную задачу.