В Уфе завершились соревнования по греко-римской борьбе среди мужчин

В Уфе завершились всероссийские соревнования «Единство» по греко-римской борьбе среди мужчин. Состязания посвятили «Году единства народов России». Участие в них приняли 140 спортсменов из 27 регионов России. В столицу республики приехали сильнейшие «классики» страны, ведь этот старт – ключевой этап отбора в сборную команду России перед чемпионатом Европы.

Каждая победа на турнире в Уфе приближала её авторов к первому месту и путёвке на чемпионат Европы, который пройдёт в Албании. В центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой собрались призёры Олимпийских игр Сергей Емелин и Сергей Семёнов, призёр чемпионата Европы Виталий Щур, победитель чемпионата Европы до 23 лет, трёхкратный чемпион России – Сергей Степанов.

Николай Монов, не так давно возглавивший основную сборную, также приехал на соревнования. Пять лет назад именно здесь он озвучил состав молодёжной команды, с которой успешно выступил на юниорском чемпионате мира в Уфе. Сейчас новый вызов – собрать сильнейшую команду России по греко-римской борьбе на предстоящий чемпионат Европы.

Три борца из Башкортостана стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований «Единство». Адлан Амриев в категории 97 кг в малом финале одолел борца из Санкт-Петербурга Азамата Гегкиева. Спортсмен из Октябрьского Илья Кандалин в схватке за медаль одолел борца из Ростовской области, также бронза на счету Нохчо Лабазанова в категории до 130 кг.