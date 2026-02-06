В Башкирии спасли многодетную семью во время ночного пожара

В ночь на 6 января в селе Тятер-Арасланово Стерлибашевского района загорелся дом многодетной семьи. Возгорание удалось быстро ликвидировать благодаря оперативной работе сотрудников МЧС России и добровольных пожарных команд Тятер-Араслановского и Яшергановского сельсоветов.

По данным МЧС, пожар начался в бревенчатом доме с дощатым пристроем. Пламя заметила самая младшая дочь, которая проснулась от сильного задымления. Она разбудила мать, и все шестеро членов семьи успели вовремя эвакуироваться. Жертв и пострадавших нет.