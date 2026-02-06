В Башкирии количество пожаров сократилось на 21%

Значительное снижение числа пожаров и рост числа спасенных жизней отметили в Башкортостане по итогам 2025 года.
Как сообщил заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов, благодаря модернизации спасательной инфраструктуры количество пожаров сократилось на 21%, что позволило спасти более 1800 человек и снизить число погибших на 25 человек.
Отдельной темой на итоговом форуме стала поддержка участников СВО: за год регион отправил 28 гуманитарных конвоев. В 2026 году работа по повышению безопасности населения будет продолжена.