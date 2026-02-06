В Уфе учёные разработали технологию микросварки

Невидимые глазу микротрещины в металлах – это скрытая угроза для самолетов, мостов и трубопроводов. Обнаружить их сложно, а заменить деталь дорого. Решение, которое может сэкономить промышленности миллиарды, нашли учёные из Уфы. Мы побывали в лаборатории Уфимского нефтяного университета, где металлы теперь буквально «заживляют».

Это не просто кусок стали. Это модель серьезной проблемы для всей тяжелой промышленности. Глубокая трещина. Традиционно такую деталь либо чинили грубым методом сварки, нагревая весь металл, либо просто отправляли в утиль. Но теперь у ученых УГНТУ есть инструмент, который можно сравнить с лазерным скальпелем в руках хирурга. Его они и называют микросварка.

Весь процесс занимает доли секунды. Устройство автономно, а главное – его можно использовать на месте, не разбирая узел. Это открывает перспективы для диагностики и ремонта в авиации, энергетике и на нефтегазовых объектах.

Разработка уже прошла лабораторные испытания. Сейчас команда создает цифровые двойники, чтобы программа сама рассчитывала силу и глубину импульса для разных сплавов и видов повреждений.