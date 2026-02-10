Власти Башкирии разработали план укрепления безопасности в учебных заведениях

Власти Башкортостана принимают срочные меры по укреплению безопасности в учебных заведениях. После двух инцидентов за неделю – в уфимской гимназии №16 и общежитии БГМУ – премьер-министр правительства республики Андрей Назаров объявил о комплексном плане.