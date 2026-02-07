В Уфе учёный-фольклорист Фануза Надршина отметила 90-летие

Она посвятила жизнь тому, чтобы голоса прошлого зазвучали в будущем. Свой 90-летний юбилей отметила выдающаяся учёный-фольклорист, доктор филологических наук Фануза Надршина. Благодаря её труду сохранены тысячи образцов башкирского народного творчества – от героических эпосов до колыбельных песен. О хранительнице сокровищницы народной души – в нашем сюжете.

90 лет жизни, 60 из которых – в поисках исчезающих слов и напевов. Фануза Надршина – главный специалист по башкирскому фольклору. Её главная экспедиция началась в 60-е: молодая учёная отправилась по сёлам, чтобы спасти от забвения уходящую эпоху.

Её инструменты – от записных книжек до диктофонов. Сотни песен и легенд, спасённые от забвения, и фундаментальный анализ эпоса «Урал-батыр» – её заслуга. В каждой своей книге она расшифровывала духовный код народа.

Сегодня её наследие живёт: на нём учатся, по нему создают спектакли и музыку. Фануза Надршина доказала, что хранить традиции – значит оживлять их для будущего, и чтобы подарить вечность голосам своего народа, она не просто жила в своё время, а собрала его и сберегла.