В Башкирии на могилу участника СВО установили краповый берет

За проявленное мужество отмечен высшей формой отличия спецназа посмертно. Сегодня в Чишминском районе на могилу погибшего участника СВО установили краповый берет. В торжественной церемонии участие приняли родные бойца и сослуживцы.

Марш-бросок, преодоление огненно-штурмовой полосы, рукопашный бой и ещё ряд тяжёлых испытаний – только успешное их прохождение даёт право носить краповый берет. Военнослужащему отдельного отряда специального назначения имени Минигали Шаймуратова Ильдусу Иманаеву при жизни не удалось получить высший символ доблести спецназа, но лучшим из лучших он стал посмертно, проявив себя в реальном бою.

Когда Ильдус собирался покинуть позицию, прилетел снаряд, не оставив бойцу шансов выжить. Он погиб в мае 2022 года. За проявленную отвагу при исполнении служебного долга спецназовца наградили орденами Мужества и генерала Шаймуратова посмертно. Сослуживцы, в свою очередь, решили осуществить мечту ефрейтора Иманаева, ведь сразу после командировки он собирался сдать тот самый экзамен на краповый берет.