Центр «Салют» и сертификаты: в Башкирии рассказали о возможностях реабилитации детей с ОВЗ

С этого года сумма сертификата на реабилитацию ребёнка-инвалида составляет 48 тысяч рублей. Он предоставляется ежегодно, оплатить им можно услуги негосударственных учреждений. При этом открывшийся в 2024 году центр «Салют» оказывает услуги оздоровления в разных направлениях бесплатно. О возможностях реабилитации в регионе – в нашем сюжете.

Аня делает упражнения на укрепление осанки и стоп, особенно ей нравится иппотренажёр. Прокатиться верхом на искусственной лошади можно не покидая стен центра, параллельно такая скачка улучшает координацию.

Программа занятий разрабатывается индивидуально для каждого ребенка – всё зависит от конкретного диагноза. Аня занимается в центре почти неделю, и её семья уже видит положительные изменения. Семья Миляуши Камалетдиновой также проходит здесь курс реабилитации. Им нравится и современное оборудование, и внимательное отношение персонала.

Важно, что реабилитацию можно пройти не только в государственных, но и в частных клиниках – бесплатно, благодаря специальному сертификату. С 1 января прошлого года произошли изменения – теперь не нужно ждать целый год, чтобы получить направление в частный центр.

Сумма сертификата на 2026 год составляет 48 тысяч рублей. В республике действует также сеть государственных центров: пять основных и 14 филиалов, где помощь можно получить бесплатно.