В Башкирии из пожара спасли пенсионеров и ребёнка

В Октябрьском произошёл крупный пожар. Подробности инцидента рассказали в МЧС.

В 34-ом микрорайоне огнём охватило однокомнатную квартиру на первом этаже. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Из зоны воздействия опасных факторов вывели 13 человек, а ещё 5 жильцов эвакуировались самостоятельно.

Звук пожарного извещателя услышала девушка из соседней квартиры. Она бросилась в подъезд в вызвала пожарных.

Из горящей квартиры эвакуировали 78-летнюю женщину, а из соседней – 73-летнюю пенсионерку и 4-летнего ребёнка. Их доставили в больницу №1. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Причина возгорания устанавливается.