В Уфе инженер-конструктор Хайдар Гумеров отметил 90-летие

Доктор технических наук, инженер-конструктор Хайдар Гумеров отметил 90-летие. Профессор Уфимского университета науки и технологий по-прежнему ведет занятия, проверяет курсовые и разрабатывает методики. Юбилей он встречает на своем посту – за письменным столом в окружении чертежей, книг и семейных фотографий. О человеке, который стал живой легендой, – в нашем сюжете.

В этом кабинете время течёт иначе. Оно не останавливается, но замедляется – ровно настолько, чтобы успеть вдумчиво прочитать каждую курсовую, исправить каждую неточность. В 90 лет профессор требует от будущих инженеров того же, что и полвека назад: точности, глубины, понимания физики.

Интеграция двигателя и планера, науки и производства, теории и практики. И его собственная интеграция в авиацию, которая случилась больше шести десятилетий назад. Вместе с ним на завод пришла Лидия Анатольевна. Тогда просто сокурсница, позже – жена и коллега. Их семейный и инженерный союз продлился 45 лет: он проектировал конструкцию, она оттачивала технологию.

Вместе с супругой Хайдар Гумеров воспитал двух дочерей и сына. Сегодня он окружён заботой и вниманием внуков, и те пошли по стопам легендарного деда. Двое окончили авиационный факультет и трудятся в конструкторских отделах. Опыт предшественников не копируют – идут своим путём.

Несмотря на 90-летний юбилей, Хайдар Сагитович продолжает работать в Уфимском университете науки и технологий: ведёт лекции, проверяет курсовые, готовит новое поколение конструкторов. Его труд оценивают на самом высоком уровне. От имени Главы Башкортостана легендарного инженера пришли поздравить представители столичной администрации.