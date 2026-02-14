В Уфе выдающийся инженер Валентин Павлычев отметил 90-летие

90-летний юбилей отметил выдающийся инженер Валентин Павлычев – автор более 40 научных трудов и 200 изобретений, но одним из главных его достижений стало участие в создании ракетного топлива синтина, которое произвели в республике. Именно на нём свой единственный полёт совершил уникальный космический корабль «Буран». На своих страницах в соцсетях юбиляра поздравил Радий Хабиров, а мы побывали в гостях у именинника.

Ноябрь 1988 года. Космодром Байконур. Ракетоноситель «Энергия» выводит на орбиту «Буран» – первый отечественный многоразовый космический корабль. Событие обсуждают во всём мире: радуются научно-техническому прорыву и в небольшом башкирском городе Салавате, ведь именно там был произведён тот самый компонент ракетного топлива, на котором «Буран» совершил два витка вокруг Земли и успешно приземлился.

На фотографии бывшие работники Салаватского нефтехимического комбината. Практически все, кто участвовал в создании технологии производства синтина, а потом и выпуска этого высокоэнергетического углеводородного ракетного топлива.

Благодаря слаженной работе коллектива, говорит Валентин Павлычев, им удалось проработать технологию, получить первые две канистры синтина и позже наладить полноценный выпуск ракетного топлива, но не только этим достижением гордится уроженец Ярославской области, приехавший в Салават ещё в 1960 году сразу после окончания института. Начав свою трудовую биографию с оператора цеха окиси этилена, молодой учёный дорос до генерального директора градообразующего предприятия.

При участии Валентина Павлычева были разработаны катализаторы очистки этан-этиленовой фракции, введены в эксплуатацию производства этилена и пропилена, бутиловых спиртов, спецтоплив и много другого. Он не городится своими достижениями, но горд за то, что всю свою жизнь отдал отрасли нефтехимии.