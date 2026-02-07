В Башкирии стартовала Всероссийская перепись воробьёв

В республике стартовала Всероссийская перепись воробьёв. Снижение численности этих птиц в последнее время наблюдается во многих странах мира. Особенно страдает популяция домового воробья, но точных данных о числе пернатых на сегодня не имеется: чтобы получить такие сведения, наблюдать за птицами необходимо ежегодно.

В России мониторинг проходит с 2023 года, в августе и феврале. Некоторые причины массового исчезновения воробьёв уже известны.