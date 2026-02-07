В Башкирии прошёл межрайонный «Зимний Сабантуй»

В Кармаскалинском районе, в селе Сарт-Чишма, прошёл межрайонный «Зимний Сабантуй». Муниципалитет принимает участие в республиканском конкурсе «Трезвое село». Мероприятие, посвящённое Году единства народов России, собрало 11 команд: шесть из разных районов республики и пять из сельских поселений района.