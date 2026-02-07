В Башкирии прошёл межрайонный «Зимний Сабантуй»

В Кармаскалинском районе, в селе Сарт-Чишма, прошёл межрайонный «Зимний Сабантуй». Муниципалитет принимает участие в республиканском конкурсе «Трезвое село». Мероприятие, посвящённое Году единства народов России, собрало 11 команд: шесть из разных районов республики и пять из сельских поселений района.
Участники соревновались в лыжной и хоккейной эстафетах, перетягивании каната, поднятии гири и стрельбе из лука. Команды показали своё мастерство в конкурсе частушек «Такмак-батл». Прошёл и автопробег в поддержку участников СВО. Кульминацией праздника стали зажжение факела дружбы и большой хоровод вокруг костра. Праздник завершился церемонией награждения участников.