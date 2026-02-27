В Башкирии прошел фестиваль «Зимние игры – 2026»

В Хайбуллинском районе прошел фестиваль «Зимние игры – 2026». Первой открылась площадка масленичных гуляний, где можно было отведать блины с самыми разными начинками.

Каждый мог принять участие и в состязаниях. Особой популярностью пользовались лазертаг и народные игры. Самыми зрелищными стали конные скачки.

В этот день высший пилотаж продемонстрировали и любители железных коней. 15 водителей стали участниками автошоу «Фигурное вождение». На площадке нужно было быстрее всех преодолеть препятствия и не сбить ни одного конуса.