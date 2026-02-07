В Башкирии формируется команда по сноуборду, состоящая из ветеранов СВО

В республике начала формироваться команда по сноуборду, состоящая из параспортсменов – участников СВО. Тяжёлые ранения не сломили их волю к жизни. Многие из ветеранов до этого даже не пробовали вставать на доску, но, узнав о том, что такая возможность есть, решили освоить экстремальный вид спорта. Как проходят тренировки и когда соревнования – в нашем сюжете.

Специальные ботинки Ильшат Рахматуллин надевает спокойно, без посторонней помощи. Ветеран боевых действий после тяжёлого ранения научился одной рукой работать как двумя. Вернувшись домой, он и не думал, что будет заниматься сноубордом.

Тренировки проходят практически каждый день. Поначалу, говорит Ильшат, сложнее всего было научиться держать баланс, но сейчас уже получаются некоторые элементы. На доску решил встать и другой ветеран СВО Артём Мухарямов. Пока спускается не быстро, но уверенно управляет доской. Ранее Артём занимался горными лыжами. Ветеран привык быть впереди – и в бою, и в работе, поэтому без сомнения взялся за новое дело.

В роли наставника – тренер Евгений Сурков. Он сам решил заниматься с ветеранами СВО. Говорит: бывшие военнослужащие схватывают всё быстро, дисциплина на самом высоком уровне.