В Уфе провели первенство республики по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс

В Уфе провели первенство республики по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс. На специально подготовленной трассе в скорости состязались одновременно по четыре спортсмена. Юноши и девушки до 19 лет должны были преодолеть крутые и плоские участки, а также разнообразные рельефные фигуры. Мы побывали на квалификации и финалах соревнований.

С пожелания друг другу удачи начался финал для старшей группы спортсменов. Квартет на стартовом помосте – сильнейшие воспитанники спортшколы по горнолыжному спорту Уфы в дисциплине сноуборд-кросс до 19 лет. Ребята – члены сборной республики, задача которых – попасть в национальную команду.

В сноуборд-кроссе нужно первым пересечь финишную черту. Сначала участники выполнили по две квалификационные попытки, затем по их итогам сильнейшие отобрались в финал, где стартовали одновременно по четыре атлета: сначала младшая группа, затем старшая. У девушек звание чемпионки республики в сноуборд-кроссе защитила Сафина Сайфутдинова.