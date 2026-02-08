В Башкирии ведётся активное «оздоровление» медицины

С начала года в городах и районах Башкортостана открылось уже несколько учреждений здравоохранения. Строительство новых и капитальный ремонт существующих больниц и поликлиник продолжается. Радий Хабиров держит на личном контроле вопрос оказания жителям региона качественных медуслуг на современной оборудовании. А некоторые республиканские проекты признаны лучшими в России и будут тиражированы в других субъектах страны.

Василиса Багаутдинова стала одной из первых пациенток новой женской консультации в селе Малояз. Девушка ждет второго ребёнка. Обследование ей провели на современном оборудовании и в комфортных условиях. По словам местной жительницы, она даже не ожидала, что здание получится таким красивым и удобным. Медучреждение также имеет кабинеты психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и дневной стационар, которого раньше не было.

Врачебные кабинеты, условия, созданные для пациентов, оценил и глава республики. В рамках национального проекта «Семья» и регионального проекта «Охрана материнства и детства» медучреждение оснастили специализированным оборудованием для УЗИ-диагностики, маммографии, кольпоскопии и лабораторных исследований. Сама модульная конструкция построена с учетом требований к процессам оказания медицинской помощи и бережливого производства. В режиме видеоконференции в открытии женской консультации приняла участие заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

Проект, разработанный в Башкортостане, был признан Минздравом России лучшим в стране и рекомендован к тиражированию в остальных субъектах. Параллельно с Малоязом такие же женские консультации открыли в Хайбуллинском, Караидельском и Балтачевском районах. В торжественном событии приняли участие и молодые мамы.

На неделе Радий Хабиров также посетил обновлённую поликлинику Клинической больницы скорой медицинской помощи в Уфе, которая начала работу в декабре прошлого года после капитального ремонта. Его провели в рамках региональной программы модернизации учреждений здравоохранения столицы. Поликлиника обслуживает более 28 тысяч человек, её мощность – 450 посещений в смену. В здании располагаются девять терапевтических участков и дневной стационар. Для приёма пациентов с признаками ОРВИ создали новый бокс с отдельным входом и комфортной зоной ожидания.

К новоселью готовятся и врачи села Бакалы, где завершается строительство нового корпуса центральной районной больницы. В здании разместили консультативно-диагностический блок, фильтр-боксы с отдельным входом, кабинеты специалистов и женскую консультацию. Корпус рассчитан на 150 посещений в смену.