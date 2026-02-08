В Башкирии показали, как ведётся переработка мусора

Жители Уфы всё чаще жалуются на переполненные мусорные баки и импровизированные свалки во дворах. Рядом с контейнерами месяцами копятся старая мебель, строительный мусор и автомобильные покрышки. Кто должен отвечать за крупногабаритные отходы и как в Башкортостане сегодня решают вопросы с утилизацией и переработкой мусора?

Контейнеры забиты под завязку, а один из них и вовсе перевернут. Возможно, именно поэтому складировать мусор местные жители начали рядом. Такая картина в одном из дворов на улице Рихарда Зорге хоть и неприятная, но вполне привычная, рассказывают горожане. По словам уфимца Михаила Назарова, мусоровозы приезжают ежедневно. Но уже к вечеру баки снова переполнены.

А еще следует увеличить количество самих мусорных площадок, говорят жители города. Ведь четыре-пять контейнеров, по их словам, просто не могут вместить отходы сразу с шести многоквартирных домов. Аналогичная ситуация и на Первомайской.

Еще одной весомой проблемой горожане называют крупногабаритные отходы. Рядом с баками могут месяцами храниться старые диваны, шкафы, унитазы, бытовая техника, оконные рамы, панели и многое другое. Водители мусоровозов, говорят уфимцы, такие импровизированные свалки игнорируют.

Так, например, на улице Софьи Перовской для крупногабаритного мусора на площадке выделен участок. Но, как пояснили в Спецавтохозяйстве, выбрасывать сюда шины или строительные отходы запрещено. К числу твердых коммунальных они не относятся, а несанкционированные свалки вредят экологии. Для вывоза подобного мусора следует обратиться в специализированную компанию. Если же ремонт делает частная фирма, то в контракте о приемке работ можно заранее прописать этот пункт. Что же касается покрышек, то их можно сдать в пункты приема для дальнейшей утилизации.

Всего в республике сейчас утилизируют более 45% отходов. В их числе и бумага. Переработка макулатуры популярна еще со времен СССР, но теперь из нее массово изготавливают не только канцелярские или гигиенические товары, но и эковату. Используют продукт в строительных целях в качестве материала для тепло- и шумоизоляции.

Сегодня такой экологичный и безопасный стройматериал из макулатуры пользуется большим спросом среди потребителей. В скором времени в республике также начнут утилизировать ткани. Завод по переработке текстиля заработает в поселке Мокроусово уже к концу этого года.

Минимальное захоронение отходов – именно такой цели планируют достичь в Башкортостане уже к 2030 году. Поэтому в республике разрабатывают всё новые проекты по их переработке и утилизации.