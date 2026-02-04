Радий Хабиров встретился с музыкантами в рамках «Часа креативных индустрий»

Радий Хабиров провёл встречу с музыкантами. Общение прошло в рамках «Часа креативных индустрий». Глава региона не в первый раз встречается с представителями творческих профессий. Музыка – это один из ключевых драйверов креативной индустрии.

Ay Yola с хитом «Хомай» покорила не только Башкортостан, но и всю страну, собрав аншлаги в двух десятках городов. Силу башкирской музыки коллектив доказал реальными результатами: группа в топ-чартах, миллионы поклонников и республика, заявившая о себе на музыкальном пьедестале.

Поэтому встреча в формате «Часа креативных индустрий» с музыкантами главы республики закономерна. И место оказалось под стать – открывшийся в прошлом году квартирник. Это настоящая творческая фабрика со студией, школой и сценой. Здесь проводятся курсы по вокалу, гитаре, фортепиано и барабанам – всё для тех, кто живёт музыкой.

Радий Хабиров встречается с творческими сообществами уже не впервые. Формат общения, можно сказать, камерный.

Организаторы фестивалей, признанные артисты и молодые звёзды – каждый мог задать свой непротокольный вопрос или озвучить идею напрямую главе республики.

Музыка – одна из граней большого сектора, который называют креативной экономикой. Это всё, что создаётся интеллектом и талантом. Республика сегодня в числе лидеров в развитии творческих инициатив. Единственный регион, где учреждён День креативных индустрий, принят специальный закон о поддержке отрасли, создан фонд.

Мы создали фонд поддержки креативной индустрии, куда уже в этом году мы заложили небольшую сумму денег, которую будем безвозмездно раздавать в условиях стартапа. И, конечно, мы бы хотели понимать, что итогом этих денег будет какой-то продукт, который выйдет на коммерциализацию. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Цель, поставленная главой государства, – увеличение на 6% доли в ВВП креативной экономики. Башкортостан включился в работу и, можно сказать, задаёт тон, создавая собственную модель поддержки в 16 направлениях – от IT и анимации до гастрономии и музыкальных проектов.