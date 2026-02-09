В Башкирии спасатели эвакуировали пару, застрявшую в снегу

Вчера вечером, 8 февраля, супружеская пара решила провести выходные на природе и отправилась к лечебному роднику «Имам» в Баймакском районе, недалеко от села Старый Сибай.

Поездка едва не закончилась бедой. Чтобы сократить путь, пара свернула на проселочную дорогу, где их автомобиль основательно застрял в снегу. Выбраться самостоятельно им не удалось.

На вызов оперативно прибыли спасатели Госкомитета РБ по ЧС. С помощью снегохода они эвакуировали супругов до поселка Золото.