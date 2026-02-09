Гололед и заносы: неделя в Башкирии начнется с непогоды

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.
Сегодня, 9 февраля, по республике прогнозируется снег. На дорогах – гололедица, снежные накаты и заносы. Видимость может ухудшиться до 500-1000 м. Ветер южный, с переходом на северный, 5-10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -9, -14°С, днем от -4 до -9°С.
Во вторник, 10 февраля, осадки сохранятся местами умеренные, в отдельных районах возможна метель. Ветер северный и северо-западный, с порывами. Ночью ожидается от -14 до -24°С, днем воздух прогреется до -10, -15°С.