«Воздушные» туры на море: уфимка обманула 78 клиентов на 14 млн рублей

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве в сфере туристических услуг.
Как установило следствие, в 2022-2023 годах она, предлагая туры на зарубежные курорты, собирала деньги с клиентов, но путевки не бронировала. За это время ее преступная деятельность причинила ущерб на сумму 14 млн рублей. Число потерпевших достигло 78 человек.
Подсудимая вину признала. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Однако исполнение приговора отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Также были удовлетворены иски всех потерпевших.