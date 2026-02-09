«Воздушные» туры на море: уфимка обманула 78 клиентов на 14 млн рублей

Как установило следствие, в 2022-2023 годах она, предлагая туры на зарубежные курорты, собирала деньги с клиентов, но путевки не бронировала. За это время ее преступная деятельность причинила ущерб на сумму 14 млн рублей. Число потерпевших достигло 78 человек.