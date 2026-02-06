В Башкирии раскрыли кражу снегоболотоходов на 3 млн рублей

Сотрудники МВД Башкирии раскрыли кражу двух снегоболотоходов общей стоимостью более 3 млн рублей. Подозреваемый задержан, похищенная техника изъята.

Инцидент произошел в селе Абзаново. В правоохранительные органы обратилась 46-летняя жительница Уфы, которая присматривала за домом своей подруги. Приехав на участок, женщина обнаружила пропажу: из гаража исчезли два снегоболотохода, документы на них и жесткий диск с записями видеонаблюдения. Техника принадлежала 40-летней хозяйке дома.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 42-летний-житель поселка Акбердино. Мужчину задержали при содействии Росгвардии в тот момент, когда он пытался продать один из похищенных вездеходов. Второй снегоболотоход также был найден и изъят.

Задержанный дал признательные показания. Он пояснил следствию, что ранее выполнял ремонтные работы у потерпевшей и таким образом знал о наличии дорогостоящей техники.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.