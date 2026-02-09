Появились подробности суда над туроператором из Уфы

Пять лет колонии общего режима получила туроператор из Уфы за то, что обманула десятки жителей региона. Ущерб составил около 14 миллионов рублей. Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая признана виновной в мошенничестве.

В суде установили, что в 2022-2023 годах женщина продавала людям путевки на зарубежные курорты, но свои обязательства по бронированию, оплате туров она не выполнила. От ее противоправных действий пострадали 75 человек.

Суд приговорил туроператора к пяти годам лишения свободы. Но в колонию преступница не поедет. У нее малолетний ребенок, которого женщина родила полгода назад. Злоумышленница отправится отбывать наказание только тогда, когда ребенку исполнится 14 лет.