В Уфе юным исследователям провели экскурсию по лабораториям БГМУ

Межвузовский студенческий кампус посетили юные исследователи. Здесь находятся лаборатории Башкирского медуниверситета. В преддверии Дня российской науки ученые решили показать своим, возможно, будущим коллегам, в чем заключается их работа. Дети ученых и преподавателей БГМУ посмотрели, чем же занимаются их родители. Буря эмоций от возможности хотя бы на время почувствовать себя ученым. От уроков химии в школе многих отделяет не один год, но они уже могут похвастаться, что с этой наукой соприкоснулись. А в лаборатории микробиома человека им позволили получше узнать свой внутренний мир.

В научно-образовательном кампусе работает несколько лабораторий медуниверситета. У каждой своё направление и своя задача. Но вот объединяет всех одна благородная миссия.

Кто-то уже даже определился с задачей на будущее. Главное – у детей есть понимание: чтобы стать как мама или папа нужно хорошенько постараться. Стратегию некоторые уже выбрали.

Работа учёных сложна, и часто приходится больше времени проводить с коллегами, а не с семьёй. Тем интереснее было увидеть детям, чем же занимаются их мамы и папы.