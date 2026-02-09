В Уфе филиал Госфонда «Защитники Отечества» представил предстоящие мероприятия

Уфа готовится принять X Всероссийский конкурс «Женщина – мать нации». Финал пройдет 18 марта. В этом году большинство участниц – это матери, жены бойцов, которые сами участвуют в патриотической и организаторской работе. Кроме того, 18 февраля будут подведены итоги проекта «Отец защитника Отечества». Об этом журналистам рассказали в ходе пресс-конференции в филиале Госфонда «Защитники Отечества».

Психологи – неотъемлемая часть команды Госфонда «Защитники Отечества». Они помогают как бойцам, так и членам их семей. В конце прошлого года республиканский филиал получил для работы ещё одно пространство в центре города – помог Глава Башкортостана. Для журналистов руководитель филиала провела экскурсию по всем кабинетам. Есть даже отдельная комната с образцами технических средств реабилитации для бойцов с ОВЗ, которые предоставляет фонд. Кроме того, здесь функционирует военно-социальный центр Минобороны России.

Но главной темой встречи стали предстоящие мероприятия по линии филиала Госфонда, общества башкирских женщин и Министерства культуры. Уфа готовится принять X Всероссийский конкурс «Женщина – мать нации», финал пройдёт 18 марта. В этом году большинство участниц – это матери, жены бойцов, которые сами участвуют в патриотической и волонтерской работе. Кроме того, 18 февраля будут вручены медали участникам проекта «Отец защитника Отечества».

К слову, между филиалом Госфонда и Министерством культуры республики заключено соглашение о сотрудничестве, поэтому совместно будут реализовываться проекты, посвящённые Году единства народов в России и Году большой дружной семьи в Башкортостане, а также исполняя поручения озвученные в Послании главы республики, в том числе и помогая участникам СВО.