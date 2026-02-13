В Уфе замполпреда Президента в ПФО посетил филиал фонда «Защитники Отечества»

Александр Тихонов посетил филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО осмотрел обновленное здание на Советской и оценил комплексную помощь ветеранам СВО и их семьям.
В филиале работают кабинеты первичного приема и психологической поддержки, представлены образцы реабилитационного оборудования и адаптивной одежды. Ведется забор ДНК для установления личности без вести пропавших бойцов. Руководитель филиала Гульнур Кульсарина подчеркнула, что за почти три года работы коллектив фонда стал единой командой, где ключевым принципом остается индивидуальное сопровождение каждой семьи.
Также в рамках визита Александр Тихонов провел совещание с межведомственной комиссией при Главе Башкортостана. Участники подвели итоги 2025 года, определили приоритетные задачи, обсудили цифровизацию мер поддержки и усиление межведомственного взаимодействия. Особое внимание – прохождению военно-врачебной комиссии, диспансеризации и трудоустройству ветеранов.