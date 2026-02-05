В Уфе прошли парламентские слушания после ЧП в гимназии

Новый закон определял бы принципы и основы деятельности по обеспечению безопасности детей, а также полномочия профильных организаций и ведомств, также порядок межведомственного взаимодействия и наиболее приоритетные меры защиты детей от различных опасностей. На основе принятого закона мы сможем объединить на единой платформе усилия всех ведомств, тем самым повысить на новый уровень безопасность детей в Республике Башкортостан.

Фарит Гумеров, председатель Комитета Госсобрания Республики Башкортостан по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам