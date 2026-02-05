В Уфе прошли парламентские слушания после ЧП в гимназии

В Уфе, после ЧП в гимназии, прошли парламентские слушания по безопасности детей. Депутаты совместно с экспертами изучили существующую практику и обсудили проблемы правового регулирования и угрозы, с которыми сталкиваются дети. Также обсудили работу комиссии по делам несовершеннолетних, меры профилактики правонарушений и преступлений, совершённых детьми, и другие вопросы их безопасности.
Также в ходе парламентских слушаний выдвинули предложение о принятии нового закона. Он будет определять порядок межведомственного взаимодействия и наиболее приоритетные меры защиты детей от различных опасностей, объединив усилия всех ведомств на единой платформе.