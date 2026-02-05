В Уфе прошли парламентские слушания после ЧП в гимназии

В Уфе, после ЧП в гимназии, прошли парламентские слушания по безопасности детей. Депутаты совместно с экспертами изучили существующую практику и обсудили проблемы правового регулирования и угрозы, с которыми сталкиваются дети. Также обсудили работу комиссии по делам несовершеннолетних, меры профилактики правонарушений и преступлений, совершённых детьми, и другие вопросы их безопасности.

Также в ходе парламентских слушаний выдвинули предложение о принятии нового закона. Он будет определять порядок межведомственного взаимодействия и наиболее приоритетные меры защиты детей от различных опасностей, объединив усилия всех ведомств на единой платформе.

Мы определим, насколько точно и эффективно исполняются те законы, которые приняты Госдумой или Госсобранием, возможно, какие-то вопросы нуждаются в дополнительном правовом регламентировании. После ситуации в гимназии №16 мы вновь вернулись к этому вопросу и думаем, как не допустить повторения подобных ситуаций.

Константин Толкачёв, председатель Госсобрания Республики Башкортостан

Новый закон определял бы принципы и основы деятельности по обеспечению безопасности детей, а также полномочия профильных организаций и ведомств, также порядок межведомственного взаимодействия и наиболее приоритетные меры защиты детей от различных опасностей. На основе принятого закона мы сможем объединить на единой платформе усилия всех ведомств, тем самым повысить на новый уровень безопасность детей в Республике Башкортостан.

Фарит Гумеров, председатель Комитета Госсобрания Республики Башкортостан по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам
