В Уфе прошли Большие семейные игры для участников СВО

Собрать из пазлов карту Башкортостана, нарисовать рисунок на патриотическую тему, отгадать мелодию и много других заданий. В Уфе прошли первые Большие семейные игры для участников СВО. В состязаниях приняли участие 14 семей из разных уголков республики.

Семейные игры состояли из трёх этапов. На первом необходимо было каждому преодолеть десять станций, на каждой из которых участников сопровождали волонтёры. После этого состоялась общая эстафета.