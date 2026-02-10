Радий Хабиров провёл заседание попечительского совета реготделения РГО

Президент России Владимир Владимирович Путин объявил 2027 год Годом географии. Это решение станет мощным стимулом для развития географической науки и образования, повышения интереса к знаниям о нашей стране. Кроме того, нам вместе нужно продумать тематику 2027 года в Башкортостане, чтобы синхронизировать её с Годом географии в России. Важно, что мы должны продолжить открывать культурно-исторические и природные объекты республики для наших жителей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан