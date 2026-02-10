Радий Хабиров провёл заседание попечительского совета реготделения РГО

В Башкортостане на высоком уровне реализуются ключевые федеральные проекты Русского географического общества. Как сообщил на заседании в Уфе глава республики Радий Хабиров, в 2025 году регион занял первое место по числу площадок «Географического диктанта» – их было зарегистрировано 1039, а участников – более 50 тысяч.
Также успешно развиваются инициативы РГО в сфере образования, науки, туризма и экологии, включая благоустройство родников. Отдельно руководитель региона выделил работу над методическими пособиями по географии Башкортостана, что выполняется в рамках поручения Президента по обновлению школьного образования.
Помимо федеральных проектов, в Башкортостане активно развиваются собственные инициативы: проводятся конкурсы «Лучший учитель географии» и «Лучший кабинет географии». Для школьников организуются профильные смены, погружающие в мир науки.
Другие программы нацелены на экологию, благоустройство и раскрытие туристического потенциала. Как сообщило руководство отделения, в партнёрстве со Всемирным Курултаем башкир уже ведётся разработка нового культурно-исторического маршрута, посвящённого эпосу «Урал-батыр», который станет ещё одной визитной карточкой региона.