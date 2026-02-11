В Москве состоялось заседание Совета офицеров Башкортостана

В Москве состоялось заседание Совета офицеров Башкортостана – земляков, проходящих службу в столичных ведомствах. На встрече в здании Полномочного представительства республики участники определили ключевые форматы взаимоподдержки и механизмы взаимодействия с регионом.

Собравшихся поприветствовал советник Полпреда Башкортостана при Президенте России Ришат Халиков. Своим опытом поделился Герой России, генерал-майор запаса Сергей Тулин, рассказавший о боевых подвигах и подчеркнувший важность поддержания связи с малой родиной через представительство.