Уфимская автоблогер с 190 штрафами снова попалась полиции

Сотрудники Госавтоинспекции Уфы в ходе мониторинга соцсетей выявили контент, на котором девушка за рулем «БМВ» совершает опасные маневры, создавая угрозу для других участников дорожного движения.

Автоледи уже не впервые попадает в поле зрения полиции. В отношении нее составлено более 190 административных материалов за различные нарушения ПДД.

Вчера, 10 февраля, на улице Чернышевского инспекторы обнаружили ее «БМВ 530I», припаркованный с нарушением ПДД. Кроме того, у нее отсутствовал полис ОСАГО.

При проверке выяснилось, что идентификационный номер автомобиля имеет признаки изменения. Транспортное средство задержано, автолюбительница привлечена к административной ответственности.