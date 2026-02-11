От «Госуслуг» до инвестиций: уловки киберпреступников, на которые попадаются жители Башкирии

Это под предлогом заработка путём инвестирования; под предлогом сохранения денежных средств от несанкционированных переводов на различные счета; под предлогом взлома сервиса «Госуслуги» либо с его использованием; под предлогом сохранения денег от имени сотрудников службы безопасности банка; под предлогом неучтённого трудового стажа; под предлогом продления действия сим-карт; под предлогом возврата ранее похищенных мошенниками денежных средств; под предлогом «родственник попал в ДТП».

Ильдар Гизатуллин, заместитель начальника Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Башкортостан