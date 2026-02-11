От «Госуслуг» до инвестиций: уловки киберпреступников, на которые попадаются жители Башкирии

Преступления на доверии. В прошлом году жители республики перевели мошенникам 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Такие данные озвучили на пресс-конференции в региональном Министерстве внутренних дел. На какие уловки киберпреступников чаще всего попадаются люди и как этого избежать – в нашем сюжете.
Больше 23 тысяч только зарегистрированных случаев мошенничества за отчётный период, то есть в среднем 63 жителя Башкортостана ежедневно попадали в сети киберпреступников в прошлом году. И хотя, благодаря профилактической работе органов внутренних дел, удалось сократить количество похищенных средств почти на один миллиард рублей, из-за своей невнимательности и доверчивости люди продолжают терять деньги, попадаясь на разнообразные уловки мошенников.
И это далеко не полный список мошеннических схем, но каждый из них нацелен на эмоции будущей жертвы: если они возобладали над здравым смыслом, то вы уже на крючке, а дальше – кредиты на большие суммы, залог своего имущества, долги и лишь в конце – осознание всего произошедшего и разочарование в самом себе от того, что не были внимательны.
Школьники и студенты всё чаще становятся фигурантами уголовных дел о мошенничестве. За небольшой гонорар они соглашаются оформить на себя банковскую карту с привязанной сим-картой и передают их киберпреступникам. Потом на эти счета жертвы перечисляют свои деньги, а искатели лёгкого заработка становятся соучастниками. Ну а рекордсменами по потерянным средствам стала супружеская пара, которая, думая об инвестициях, перечислила мошенникам 120 миллионов рублей.
Также довольно часто киберпреступники отправляют в различных мессенджерах сообщения с текстом: «Это ты на фото?» и прилагают файл c расширением «APK». Нажав на него, чтобы открыть изображение, жертвы, сами того не зная, устанавливают на свои телефоны вредоносное приложение, которое передаёт мошенникам все контакты, личные и банковские данные пользователя. Получив такую информацию, злоумышленники переводят все деньги на неизвестные счета.
Большинство жертв мошенников довольно быстро расстаются со своими деньгами, но вот обращаться с заявлением в полицию спешат не всегда, и в этом кроется одна из главных проблем, ведь чем раньше правоохранительные органы начнут расследование, тем выше шанс вернуть хотя бы часть своих потерянных средств.