Экс-судья в Башкирии получил 4,5 года колонии за посредничество во взятке

В Башкирии завершился суд над бывшим председателем Бижбулякского межрайонного суда. Его признали виновным в посредничестве во взяточничестве.

Как сообщили в УФСБ России по РБ, в 2022 году следователь ОМВД России по Белебеевскому району возбудил уголовное дело по статье «присвоение или растрата» в отношении жителя села Ермекеево Ермекеевского района. Тот подозревался в хищении имущества ООО «РН-Сервис». Судья предложил подозреваемому выступить посредником в передаче взятки следователю в размере 100 тысяч рублей для прекращения уголовного дела, намереваясь оставить себе половину суммы.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере десятикратной суммы взятки — 500 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права занимать должности в правоохранительных органах и судебной системе на 2 года. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мужчина, давший взятку, был осужден и оштрафован на 250 тысяч рублей. Полномочия судьи досрочно прекращены за дисциплинарный проступок еще в августе 2023 года.