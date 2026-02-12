Финалистку «Героев Башкортостана» назначили заместителем председателя Молодежной палаты

Алина — военный медик. В 2023 году она подписала контракт и отправилась в ЛНР, где эвакуировала раненых с линии фронта. После возвращения стала волонтером: теперь она плетет маскировочные сети, делает блиндажные свечи, собирает и отправляет гуманитарные грузы.