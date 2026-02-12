В Башкирии прошел конкурс исполнителей народных песен в память о Каюме Сырлыбаеве

В селе Умбетово Зианчуринского района в рамках республиканского конкурса «Трезвое село» прошел конкурс исполнителей башкирских народных песен в память о певце Каюме Сырлыбаеве. На стене дома, где жил победитель вокальных конкурсов, установили мемориальную доску.
Несмотря на отсутствие музыкального образования, природный дар прославил имя Каюма Сырлыбаева на всю республику. Зрители всегда с нетерпением ждали его исполнения народных песен «Урал», «Уйыл», «Эскадрон» и других.
В рамках конкурса «Трезвое село» в Умбетово проходит множество мероприятий. Местные жители организуют их слаженно и активно участвуют в процессе, что создает атмосферу единства и сплоченности, способствуя развитию культуры и здорового образа жизни.