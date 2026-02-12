В Уфе прооперировали пациентку с врожденной патологией

Врачи Республиканского кардиоцентра провели двухэтапное хирургическое вмешательство 58-летней женщине с критическим заболеванием сосудов.
Как сообщили в Минздраве, пациентка долгое время принимала лекарства, однако артериальное давление продолжало достигать угрожающих 300 мм рт. ст. Обследование показало врожденное сужение аорты, из-за которого нарушалось кровоснабжение нижней части тела и левой руки.
На первом этапе хирурги восстановили кровоток в левой руке — исчезла ишемия, появился пульс, давление на обеих руках выровнялось. Вторым этапом специалисты создали новый путь для крови в обход суженного участка аорты.
После операции состояние пациентки улучшилось. Проведенное лечение устранило причину заболевания и сократило вероятность серьезных осложнений.
Фото: Минздрав РБ.