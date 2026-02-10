Радий Хабиров обсудил с директорами школ усиление антитеррористической защиты

Дети сейчас, в современных условиях, в динамичной, очень агрессивной среде, становятся самыми уязвимыми: неокрепшая ещё у них душа, неокрепший мир, тело, а вокруг них весь ад и весь ужас, который творится. У каждого ребёнка бывают определённые какие-то сломы: родители дома повздорили, развод родителей, несчастная любовь, с товарищами повздорил, что-то не получается у него в школе, какой-то предмет ему не даётся. Очень много случаев, которые на его такую хрупкую душу ложатся в условиях, когда он живёт в этой быстрой, динамичной и агрессивной среде – всё это приводит к слому. Здесь нужно не карать, а находить ребят, которые оказались в таких ситуациях и помогать им.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан