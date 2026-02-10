В Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров обсудил с директорами школ усиление антитеррористической защиты. Он заявил о необходимости пересмотра системы безопасности и выделил два ключевых направления: усиление физической охраны периметра школ с дополнительным финансированием и взаимодействием с Росгвардией, а также обновление технических средств.
Отдельное внимание глава республики уделил профилактике, поручив ввести доплаты для завучей по воспитательной работе и перезагрузить школьную психологическую службу.