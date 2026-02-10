Радий Хабиров заявил, что в Башкирии усилят охрану образовательных учреждений

В республике разработают решения для усиления охраны образовательных учреждений, при этом соблюдая логистику во избежание длинных очередей. Такое заявление сделал Глава Башкортостана. Накануне Радий Хабиров встретился со студентами из Индии в общежитии Башгосмедуниверситета, где в выходные 15-летний подросток напал на иностранных студентов. Тогда пострадали шесть человек: четверо учащихся вуза, полицейский и сам нападавший при задержании.

Пострадавшие при нападении в общежитии возвращаются к прежней жизни, о прошедшем в помещении уже ничего не напоминает, но, понятно, что студенты переживают. Об этом ребята рассказали на встрече с главой республики, который приехал вечером, когда рабочий день уже давно закончился. Отчасти и поэтому общение получилось открытым и откровенным: в первую очередь Радий Хабиров извинился.

Я хочу принести свои извинения за произошедшее, примите это, пожалуйста. И не запоминайте случившееся надолго, но это не означает, что не нужно быть осторожным. Мы живём не в идеальном мире.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мир может быть неидеальным, но для нашей многонациональной республики случившееся в субботу – из ряда вон выходящее событие. В этой ситуации ещё предстоит разобраться, сказал Радий Хабиров. Сейчас важно, чтобы пострадавшие смогли восстановиться и физически, и морально.

Фото №1 - Радий Хабиров заявил, что в Башкирии усилят охрану образовательных учреждений

Это совершенно нехарактерный случай для Республики Башкортостан, вы должны это понимать. Мы живём в Башкортостане как огромная семья. Все ваши пострадавшие друзья получают квалифицированную медицинскую помощь. Будьте уверены – всё будет хорошо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Правоохранительным органам предстоит разобраться в причинах произошедшего.

Это, скорее, как нездоровый нарыв, который сформировался где-то. Скорее всего, мы поймём, что этого парня кто-то сформировал, иначе откуда у него это всё в голове. Посмотришь на него – нормальный парень, вроде: олимпиаду выигрывал, интересовался историей, занимался спортом, дружил со всеми. Обязательно есть кто-то, кто за этим стоит.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сейчас уже приняты дополнительные меры, чтобы исключить внештатные ситуации. Так, вечером и ночью территорию будут патрулировать вооруженные полицейские.

Фото №2 - Радий Хабиров заявил, что в Башкирии усилят охрану образовательных учреждений

Тем парням, которые защищали себя и своих друзей, своих девушек, своих людей, большое спасибо. Патруль начал работать, и он будет работать, чтобы быть в безопасности. Мы должны быть уверены, что такие случаи будут невозможны. Я хочу пожелать вам удачи, успехов в учёбе, и я всегда помню одну вещь: учёба – это самые счастливые годы в жизни.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ближайшее время рассмотрят варианты усиления защиты и других образовательных учреждений. Однако важно понимать: ЧП и в общежитии, и в уфимской гимназии – это не только про охрану, здесь на первый план выходит работа профилактическая.

Нужно подумать, как усиливать охрану. Около каждой школы взвод автоматчиков мы не поставим. Есть ещё другая проблема – здесь надо очень правильно логистику сделать, потому что у нас школы, где по 2500 тысячи человек учится, и представляете, загонять их в одну рамку – они будут идти по два часа, об этом тоже надо думать. И, конечно, самое главное – это профилактика. Охрана способствует помощи, но, если заранее не поймать ситуацию, что парню в голову вбивают что-то такое или он где-то этим напитывается, вот тогда мы замучаемся бегать. Парень был в зоне риска, почему тогда дальше не было действий, если он был в зоне риска? Значит, надо было понять, что дальше с ним делать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Уже принято решение о том, что директор гимназии №16 покинет свою должность, и это одно из первых, но не последних изменений, чтобы избежать ЧП.

