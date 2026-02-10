Радий Хабиров заявил, что в Башкирии усилят охрану образовательных учреждений

Нужно подумать, как усиливать охрану. Около каждой школы взвод автоматчиков мы не поставим. Есть ещё другая проблема – здесь надо очень правильно логистику сделать, потому что у нас школы, где по 2500 тысячи человек учится, и представляете, загонять их в одну рамку – они будут идти по два часа, об этом тоже надо думать. И, конечно, самое главное – это профилактика. Охрана способствует помощи, но, если заранее не поймать ситуацию, что парню в голову вбивают что-то такое или он где-то этим напитывается, вот тогда мы замучаемся бегать. Парень был в зоне риска, почему тогда дальше не было действий, если он был в зоне риска? Значит, надо было понять, что дальше с ним делать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан