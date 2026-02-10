Радий Хабиров заявил, что в Башкирии усилят охрану образовательных учреждений

В
республике разработают решения для усиления охраны образовательных учреждений,
при этом соблюдая логистику во избежание длинных очередей. Такое заявление
сделал Глава Башкортостана. Накануне Радий Хабиров встретился со студентами из
Индии в общежитии Башгосмедуниверситета, где в выходные 15-летний подросток
напал на иностранных студентов. Тогда пострадали шесть человек: четверо
учащихся вуза, полицейский и сам нападавший при задержании.
Пострадавшие
при нападении в общежитии возвращаются к прежней жизни, о прошедшем в помещении
уже ничего не напоминает, но, понятно, что студенты переживают. Об этом ребята рассказали
на встрече с главой республики, который приехал вечером, когда рабочий день уже
давно закончился. Отчасти и поэтому общение получилось открытым и откровенным:
в первую очередь Радий Хабиров извинился.
Я хочу принести свои извинения за
произошедшее, примите это, пожалуйста. И не запоминайте случившееся надолго, но
это не означает, что не нужно быть осторожным. Мы живём не в идеальном мире.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Мир
может быть неидеальным, но для нашей многонациональной республики случившееся в
субботу – из ряда вон выходящее событие. В этой ситуации ещё предстоит
разобраться, сказал Радий Хабиров. Сейчас важно, чтобы пострадавшие смогли
восстановиться и физически, и морально.
Это совершенно нехарактерный случай
для Республики Башкортостан, вы должны это понимать. Мы живём в Башкортостане
как огромная семья. Все ваши пострадавшие друзья получают квалифицированную
медицинскую помощь. Будьте уверены – всё будет хорошо.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Правоохранительным
органам предстоит разобраться в причинах произошедшего.
Это, скорее, как нездоровый нарыв,
который сформировался где-то. Скорее всего, мы поймём, что этого парня кто-то
сформировал, иначе откуда у него это всё в голове. Посмотришь на него –
нормальный парень, вроде: олимпиаду выигрывал, интересовался историей,
занимался спортом, дружил со всеми. Обязательно есть кто-то, кто за этим стоит.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Сейчас
уже приняты дополнительные меры, чтобы исключить внештатные ситуации. Так,
вечером и ночью территорию будут патрулировать вооруженные полицейские.
Тем парням, которые защищали себя и
своих друзей, своих девушек, своих людей, большое спасибо. Патруль начал
работать, и он будет работать, чтобы быть в безопасности. Мы должны быть
уверены, что такие случаи будут невозможны. Я хочу пожелать вам удачи, успехов
в учёбе, и я всегда помню одну вещь: учёба – это самые счастливые годы в жизни.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
В
ближайшее время рассмотрят варианты усиления защиты и других образовательных
учреждений. Однако важно понимать: ЧП и в общежитии, и в уфимской гимназии – это
не только про охрану, здесь на первый план выходит работа профилактическая.
Нужно подумать, как усиливать охрану.
Около каждой школы взвод автоматчиков мы не поставим. Есть ещё другая проблема –
здесь надо очень правильно логистику сделать, потому что у нас школы, где по
2500 тысячи человек учится, и представляете, загонять их в одну рамку – они будут
идти по два часа, об этом тоже надо думать. И, конечно, самое главное – это профилактика.
Охрана способствует помощи, но, если заранее не поймать ситуацию, что парню в
голову вбивают что-то такое или он где-то этим напитывается, вот тогда мы
замучаемся бегать. Парень был в зоне риска, почему тогда дальше не было
действий, если он был в зоне риска? Значит, надо было понять, что дальше с ним
делать.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Уже
принято решение о том, что директор гимназии №16 покинет свою должность, и это
одно из первых, но не последних изменений, чтобы избежать ЧП.